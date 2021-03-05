72歲日本著名男星澤田研二，日前有關於他的失聯報道流出，令人擔心患有糖尿病的他健康變差，並傳出退休消息。

日媒《女性Seven》日前拍得澤田研二與65歲太太「阿信」田中裕子，戴上口罩拍拖外出，兩人當日食完午餐，站在馬路旁邊等的士，澤田研二和田中裕子結婚逾30年仍然恩愛，當記者上前問他的個人事務所結業及電影延期等問題卻一概不答，兩人不發一言上的士離開，fans見兩人狀態不俗也可以放下心頭大石。

澤田研二曾於70至80年代風靡亞洲萬千樂迷，今年是他以個人身份發展的50周年，他的官方歌迷會竟在月前停止營運，近日又證實其公司已關門大吉，不少圈中人表示目前無法與他取得聯絡。

澤田研二頂替已故好友志村健的新片《電影之神》，上映日期一改再改，因此傳出澤田研二健康抱恙之消息，而他當初答應接拍時，曾開出三個條件，包括不會出席任何宣傳活動及要求在拍攝時做足防疫措施，還不會就角色改變身形和髮型。今日報道指，澤田拍攝時改變主意，希望為電影再出一分力，揚言想儘量配合宣傳，不過疫情嚴重，導演山田洋次已經89歲高齡，與澤田在大型活動公開亮相實在有感染風險，開畫日期恐怕或要再度更改。

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