迪士尼大作《花木蘭》（Mulan）因致謝迫害維吾爾族的新疆當局，女主角劉亦菲亦公開撐警，令電影飽受批評。然而，《花木蘭》與劉亦菲最近就獲美國土星獎（Saturn Awards）提名，令大陸網民非常興奮。

美國土星獎由Science Fiction, Fantasy & Horror Films學院舉辦，專門頒獎予科幻元素影視作品。今年就由《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars：The Rise of Skywalker）獲12項提名稱冠，另外《TENET天能》（Tenet）與《安眠醫生》（Doctor Sleep）都獲8項提名。然而，爭議作《花木蘭》都獲最佳動作/冒險電影提名，至於劉亦菲更有份提名最佳女主角，與妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、查理絲泰朗（Charlize Theron）、瑪歌羅比（Margot Robbie）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、伊麗莎白摩斯（Elisabeth Moss）及黛絲烈尼（Daisy Ridley）爭影后。

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