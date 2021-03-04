韓劇《月升之江》男星志洙、人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、女團APRIL成員李娜恩等被爆涉校園暴力，網民要求涉事藝人停工、退團，廣告商亦掀割席潮。志洙昨早終認涉校園暴力，由他任主角的《月升之江》立即停工商議，至下午韓媒報道指，已播出第六集的《月升之江》，劇組決定讓志洙退出，現正尋找代替的演員。

宋河藝關注認錯

志洙日前被爆涉校園霸凌，疑拍下和女生性行為的影片、逼男生自慰及對男生進行性暴力等，昨早於Ig貼出道歉信，向受害人表示：「我對過去的惡劣行徑難以辯駁，這些都是不可饒恕的行為。」志洙指是次事件是他個人的錯，希望拍攝中的《月升之江》不因他而受到影響。志洙未有直接回應是否涉性暴力，但已有逾五千名網民要求他退出《月升之江》。電視台昨早取消原定的拍攝工作，下午韓媒《News 1》就指《月升之江》劇組決定讓志洙退出，而他的演出場面如何處理、替代演員的登場時間等細節就暫未確定。《月升之江》劇組昨日補充說：「正在討論相關問題，KBS明日（5日）將發表立場。」27歲女歌手宋河藝跟志洙同樣於首爾江北區讀中學，她昨日就於Ig留言：「終於承認#是真的最惡劣的校園暴力了#事必歸正（受害者同學會）」。

另外，趙炳圭雖然否認涉校園暴力，但其代言的兼職搜尋網站前日低調刪除他的廣告。男團Stray Kids成員鉉辰早前承認涉校園暴力後，其代言的化妝品品牌第一時間割席及刪除其代言照。而女團APRIL成員被爆集體欺凌前成員李玹珠，其中李娜恩再涉校園暴力事件，形象大受打擊，其代言的化妝品、手袋等品牌亦紛紛抽起其廣告。

朴慧秀否認打人

至於《Penthouse》系列中演金素妍女兒「河恩星」一角的崔藝彬，否認涉校園暴力，其事務所昨日指之前聲稱遭欺凌的網民已承認所說的不是事實，並刪除爆料文。而被指初中時於K房毆打B某的女星朴慧秀，昨日有同是加害者的網民爆料，指朴慧秀在現場及有份參與毆打。朴慧秀的事務所否認事件，強調她不在現場。