現年71歲的導演張之珏2003年移居紐西蘭，近日回港為今年10月執導的舞台劇《老公你好悶呀》準備。他昨日剛好完成21日檢疫隔離，今日早上準備出門應約時，不小心在酒店房門仆倒，左眼眼角有一條逾兩吋傷口，血流披面。由友人陪同到就近診所縫10針，明天覆診。

用腳擋門出事

張之珏今日接受《蘋果》電話訪問，雖然受傷但仍難掩興奮，事緣籌備的舞台劇已完成前期工作。他表示昨日完成21日隔離，昨晚剛搬到港島區酒店住︰「今日同編劇海滴傾劇本傾得好開心，演員casting又搞掂晒，又好興奮。今日接到朋友電話約食早餐。」因為中午仍有會要開，所以準備到就近茶餐廳應約。穿上雨衣出門口後，才想起忘了門匙，原本打算趁門半關之時，用腳撐住，豈料就出事，他補充說︰「行出去走廊先發覺冇攞身份證同房卡，諗住用腳頂返住度門。一翻身諗住好似李連杰一頂，點知真係『頂』，踩到自己件衫（雨衣）就仆親，向前一仆撞到木門邊，成面血。」事發後走廊及牆身都有血跡，但他依然冷靜，一手按住傷口，一手按電梯到樓下大堂找幫手。

3年前地鐵跌穿頭

張之珏一落到大堂就趟下，大堂員工原本要召救護車，但被他拒絕。因為擔心入院時間太長影響下午的工作，加上疫情嚴重，所以拒絕送院。最後由趕來的友人陪同，到就近的診所縫針，他還很醒目使用香港的醫療卷找數，張之珏中氣十足的說︰「醫生一睇就話起碼要縫10針，問我介唔介意。我話唔介意，最緊要打破傷風針、麻醉、清洗傷口，好在我呢位老人家有醫療卷兩千蚊，唔夠嘅，朋友幫我補錢。」他笑言肖牛，今年犯太歲避過紐西蘭大地震，仍避不過血光之災，原來相士李居明早前已叮囑︰「返嚟香港行動要小心，一陣會見（血）光。」其實張之珏3年前回港搞舞台劇《小城風光》時同樣出過事，當時在地鐵內跌倒，穿頭縫了5針。

喜劇為港人解鬱

《老公你好悶呀》為狂笑大喜劇，張之珏解釋搞此劇的原因時說︰「我有兩個原因要搞，香港人心情低落，想帶啲歡笑，第二想為舞台劇界人搵多啲工作，大家開工。做14場起碼有工開，唔使劇界停晒。我有呢個責任做呢件事。」目前演員及劇本已落實，地點已安排在灣仔藝術中心公演14場，有4場已獲包場。他5月初會先回紐西蘭，稍後再回港開記招及排戲。

張之珏演員出身，代表作品有跟汪明荃合作的TVB劇集《清宮殘夢》，演而優則導及擔任監製工作，且致力推廣舞台劇。移居紐西蘭後，為當地電台擔任節目主持，在港導演舞台劇作品除《小城風光》外，還有《玻璃動物園》、《但願人長久》，同時演員出身的妹妹張寶之，負責舞台劇監製。

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