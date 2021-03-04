楊穎（Angelababy）與黃曉明由公開戀情至2015年結婚，一直高調晒恩愛，更經常形影不離，兩人曾被形容為真人版公主和王子的結合。可惜童話故事似乎未能有完美結局，近年Baby和黃曉明屢傳婚變，孖公仔出現情況更不復見，即使同場現身卻如陌路，Baby前晚在社交網貼出幾幅令人聯想到出軌的畫作，網民指她是有所暗示，令婚變傳聞再度炒熱。

「真相並不重要」

Baby前晚在Ig中分享兩幅畫作，一幅是一個女孩穿上婚紗，但身旁卻沒有新郎，而另一幅畫中有兩個公仔，當中一個女孩以英文問對方：「你背叛我了嗎？」另一方則回答：「不，我沒有！」畫中還有一句「真相並不重要。」即時引起網民推測Baby是否暗示婚變。由於網民反應熱烈，Baby昨日凌晨在留言澄清：「只是覺得畫好看分享的，大家不用過度解讀。」

不過，Baby回應卻被網民指摘她用婚變炒作新聞，有人留言：「離了就大大方方承認，沒離就別整天搞這些有的沒的暗示。」、「離了就離了沒離就沒離，最近肉眼可見黃曉明的憔悴」等，最後Baby在凌晨3時多索性把帖文刪除，改貼疑似囝囝「小海綿」的勞作，她再留言：「Mood」，似乎心情麻麻，有粉絲安慰她不用理會其他人批評及早點休息。

李冰冰四年情斷

另外，內地女星李冰冰在2017年宣佈有位小她16年的圈外男友許文楠，但近日她受訪時坦認雙方已分手：「已沒有愛人了，我們已經選擇分開！」但李冰冰稱兩人關係已昇華至「更加情逾骨血的親人」，難怪早前她生日未見男友身影，只跟好姊妹趙麗穎等度過。昨日李冰冰在微博貼出跟任泉慶祝生日的合照，並留言：「和所有的快樂說嗨嗨，和所有的煩惱說bye bye！」似在為自己加油。其實李冰冰和許文楠去年已傳分手，更有指男方投資失利欠下過千萬元債務，他竟用二人私密照威脅女友幫他還債，為此李冰冰曾出聲明否認。