香港戲院自上月18日重開後，因應限聚令戲院只可以開一半座位，仍不減觀眾們的興致，更「報復式」入場睇戲。戲院重開至今已半個月，票房方面仍以港片《拆彈專家2》收1,451萬元及《狂舞派3》收595萬元佔優，其次是《靈魂奇遇記》收1,066萬，成績不俗。來到戲院重開第三周，就有港片《好好拍電影》、西片《疑．媽》及《90分鐘驚濤械劫》（Way Down）等接力上映。

由邱禮濤執導、劉德華監製及主演的《拆彈專家2》，上映踏入第三周，戲中華仔由拆彈專家淪為頭號嫌疑犯，其中在旺角鬧市，拍攝一幕雜貨店開槍引發塵爆戲，華仔在店內逃走時，不慎被膠紙座𠝹傷手指，雖然傷口不算大，但不斷滲血，工作人員見狀十分緊張，為華仔傷口消毒及止血，相反華仔一臉鎮定，處理好傷口後繼續拍攝。對於其角色的遭遇及性格起伏多變，華仔說：「能夠演繹咁多層次、咁多心態嘅角色，自己覺得好滿足同開心。」

此外，原本12月初上映，卻因疫情影響延至昨日（4日）才上映的港片《好好拍電影》，之前獲發哥周潤發與一班行山友拉隊支持後，有網民看後在討論區開post讚該片好看，留言謂︰「Ann導同杜sir一樣咁愛香港。」其實該片是文念中首次執導，講述許鞍華從影40年的紀錄片，而對上一部以導演為題材的紀錄片，就是杜琪峯的《無涯》，故有網民留言謂︰「係好正，Ann同杜sir應該係現時香港最受尊重嘅導演。」

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