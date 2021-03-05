韓流天王Rain與女星金泰希於2017年結婚，婚後肓有兩名女兒，近期Rain兩夫婦一改低調風格，除了合體拍廣告外，更公開愛巢，多番引起熱議。而Rain近日忙於宣傳新碟《PIECES by RAIN》，頻頻keep住曝光率，昨晚播出的KBS綜藝節目《守美山莊》亦有其身影。

提攜新男團

Rain昨日攜他旗下事務所推出的新男團Ciipher一同亮相《守美山莊》，為組合累積知名度，提到成為男團製作人，Rain坦言因此失去了很多私人時間：「組織家庭後，看到這些孩子成功的樣子，就會有隱退的想法，想為了家人而24小時生活，在工作和家庭二選一的情況下而感到苦惱。」大前輩金守美就表示：「你要一直工作，這樣才能讓家人更舒服。你亦很有才華，假如一直想着要提前隱退，內心反而會生病，作曲又好，培養後輩又好，都要繼續做下去。」

從未跟金泰希嗌交

Rain又再次大方提起愛妻，表示兩人從未嗌過交，又指跟金泰希結婚是最幸福的事，一直懷着感恩的心生活：「之前過春節時，做了一天家務，有瑣碎的樂趣。」言論間都透露着幸福。

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