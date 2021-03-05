華裔女導演趙婷日前憑電影《浪跡天地》（Nomadland）大熱奪得第78屆金球獎戲劇組最佳電影及最佳導演獎，是繼2006年李安憑《斷背山》獲獎後，再有華裔導演捧走此項殊榮，亦是首位華人女性奪得金球獎最佳導演獎項。但得獎過後，醜聞也隨即而來，繼被踢爆父親是中共黨員家底豐厚後，又曾於訪問中自稱美國人，粉碎大陸人玻璃心。

近日《浪跡天地》就迎來壞消息，電影於英國將不會於戲院上畫，直接放於串流頻道 Disney+，另外歐洲多國都同樣不會上映，直接在電視台播放。由於英國仍然未落實戲院重開日期，電影公司就決定將電影放上Disney+，英國與愛爾蘭的觀眾可以於下月30號收看，不用另外收費。至於歐洲多個國家，包括意大利、西班牙、荷蘭、挪威等，都會直接於電視台播放，不會在戲院上映，相信必會大大影響電影票房。

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