第71屆柏林影展於今日閉幕，由於受到武漢肺炎疫情影響，活動改為在線上舉行，並在香港時間今晚7時宣佈得獎名單，結果由羅馬尼亞電影《Bad Luck Banging or Loony Porn》奪得最高榮譽金熊獎，而韓國導演洪尚秀就獲得最佳劇本，他在上屆柏林影展亦奪得最佳導演殊榮。

今屆柏林影展原定於上月11日舉行，早前在疫情下決定分兩個階段進行，首先於本月在線上展出競賽及世界電影大觀等單元的電影，並進行評審及宣佈得獎名單，到6月再舉行開幕儀式，屆時觀眾才可望欣賞參賽電影。主競賽片的最高榮譽金熊獎由羅馬尼亞電影《Bad Luck Banging or Loony Porn》奪得，而獲得銀熊獎的分別是最佳導演《Natural Light》Denes Nagy（匈牙利）、最佳劇本《介紹》洪尚秀（韓國）、最佳配角《Forest - I See You Everywhere》Lilla Kizlinger（匈牙利）、最佳主角《I’m Your Man》Maren Eggert（德國）、評審獎《Mr Bachmann and His Class》Maria Speth（德國）和評審團大獎《偶然與想像》濱口龍介（日本）。

「Encounters」競賽單元方面，法國電影《We》獲得最佳影片，最佳導演是加拿大導演Denis Cote和瑞士導演Ramon Zurcher及Silvan Zurcher，而《Taste》和美國電影《Rock Bottom Riser》就分別獲得評審團特別獎及評審團特別提及獎。

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