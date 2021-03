第71屆柏林影展於今日閉幕,由於受到武漢肺炎疫情影響,活動改為在線上舉行,並在香港時間今晚7時宣佈得獎名單,結果由羅馬尼亞電影《Bad Luck Banging or Loony Porn》奪得最高榮譽金熊獎,而韓國導演洪尚秀就獲得最佳劇本,他在上屆柏林影展亦奪得最佳導演殊榮。

今屆柏林影展原定於上月11日舉行,早前在疫情下決定分兩個階段進行,首先於本月在線上展出競賽及世界電影大觀等單元的電影,並進行評審及宣佈得獎名單,到6月再舉行開幕儀式,屆時觀眾才可望欣賞參賽電影。主競賽片的最高榮譽金熊獎由羅馬尼亞電影《Bad Luck Banging or Loony Porn》奪得,而獲得銀熊獎的分別是最佳導演《Natural Light》Denes Nagy(匈牙利)、最佳劇本《介紹》洪尚秀(韓國)、最佳配角《Forest - I See You Everywhere》Lilla Kizlinger(匈牙利)、最佳主角《I’m Your Man》Maren Eggert(德國)、評審獎《Mr Bachmann and His Class》Maria Speth(德國)和評審團大獎《偶然與想像》濱口龍介(日本)。

「Encounters」競賽單元方面,法國電影《We》獲得最佳影片,最佳導演是加拿大導演Denis Cote和瑞士導演Ramon Zurcher及Silvan Zurcher,而《Taste》和美國電影《Rock Bottom Riser》就分別獲得評審團特別獎及評審團特別提及獎。

