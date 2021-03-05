華裔女導演趙婷憑電影《Nomadland》（大陸譯名：《無依之地》）大熱奪得第78屆金球獎戲劇組最佳電影及最佳導演獎，成首位華人女性奪得金球獎最佳導演獎項，而大陸傳媒CCTV和《人民日報》亦攞威大肆慶祝，連《環球時報》都激讚趙婷是中國的驕傲。

趙婷獲獎後翌日，大陸即宣佈《無依之地》4月23日上映，而且更在海報上標明趙婷是中國導演，更有網民惡搞電影海報，將「中國導演」四個字，大大隻地放在海報中間。

大陸借趙婷自high完後都未夠2日，話咁快就有網民翻出趙婷以前兩段接受外媒訪問的報道，一段於去年12月25日刊登的澳洲報道中，趙婷指美國現時是她的國家；至於另一段則是趙婷在2013年接受紐約傳媒訪問時，直指「當我年輕時在中國生活，到處都是謊言。你會覺得自己永遠都不能逃離。我有很多青少年時期收到的資訊都不是真實的。」

報道一出，趙婷在短短幾日內由「華人之光」變成「辱華導演」，唔少玻璃心認為不應讓趙婷在大陸搵錢，更有人鬧她是「賣國女導演，支持封殺」。至於在大陸影視網站豆瓣中，亦刪走《無依之地》的大陸版官方海報，而該片在百度、豆瓣、微博、貓眼電影等網站已看不到上映日期。雖然有網民指是因為海報上的「中國導演」出錯，但就有更多網民認為因趙婷被封殺關係，導致該片亦被撤走。

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