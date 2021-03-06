Dolce & Gabbana（DG）2018，為宣傳上海高訂騷，找來女模用筷子吃Pizza拍短片，被有「時尚監察員」之稱的IG賬號Diet Prada曝光指廣告涉嫌歧視中國和亞裔，事隔兩年多，本來以為事情已告一段落，誰知Diet Prada近日爆出，原來前年DG在米蘭以誹謗為由將其告上法庭。

DG指責Diet Prada在社交媒體媒體公開批評其2018年的辱華廣告，並公開設計師Stefano Gabbana在ig私訊指「中國是屎國」的截圖，致使品牌及Stefano Gabbana受損，要求Diet Prada向品牌支付300萬歐元賠償金，並賠償Stefano Gabbana個人100萬歐元。對於被告一事，Diet Prada兩位創辦人Tony Liu和Lindsey Schuyler一直保持沉默，如今公開處理，其中一個原因是因爲美國對於亞裔的仇視急增，他們認為不能再繼續沉默，要勇敢地發聲；Diet Prada更在聲明中透露，DG之所以向Diet Prada索賠300萬，是因為DG認為2018年辱華事件給公司造成的損失並不是DG自己的錯誤，而是因為Diet Prada的曝光所害的，所以Diet Prada有責任賠償DG的損失，令人嘩然。

另一邊廂，Chanel最近也捲入法律糾紛。溫哥華設計工作室Molo Design日前入稟紐約聯邦法院，指Chanel涉嫌侵權。

Molo Design表示其softwall + softblock裝置設計早已申請專利，並出售了給如Dior、Louis Vuitton和Hermès等多個奢侈品牌，Chanel於2014年首次和Molo Design接觸，2016年訂購了首個樣板，2020年Molo Design向兩間負責Chanel美國和歐洲店舖裝飾的公司提供了softwall + softblock的產品信息和相關技術規格，認證及使用指南，最後Chanel卻使用了另一間供應商製作出的盜版softwall + softblock放在其SOHO店內。Molo Design希望Chanel為此作出「充分賠償」，並承擔本次訴訟產生的所有費用，而Chanel方面暫時未有回應。

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