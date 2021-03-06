韓國人氣話題劇《Penthouse》的第二季目前是韓國最火熱的劇集，當中更有不少演員落實客串一角，昨日韓媒報道人氣劇《驅魔麵館》的劉俊相亦會客串一角，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。而昨晚《Penthouse》第二季播出第5集，當中Eugene的女兒金賢秀疑似被金素妍的女兒崔藝彬推落樓梯致生死未卜，即時扯高收視，昨日一集上下收視分別為20.9%及24.4%，瞬間最高收視率達26.5%，連續5集突破自身最高收視紀錄。

遭金素妍女兒推落樓梯

昨晚劇集講到眾人的子女為了唱歌比賽而準備，雖然嚴基俊女兒韓智賢得知金素妍對其父親見死不救的秘密，並以此威脅金素妍令她拿唱歌比賽冠軍。不過當金素妍宣佈冠軍時，卻竟然照賽果宣佈由金賢秀所獲得。可惜金賢秀卻遭到崔藝彬所襲擊，最終更被推落樓梯，生死未卜。

李智雅疑似翻生登場

而預告中可見，大批記者追問是否發生殺人案件，而身在醫院的Eugene情緒十分激動，似乎女兒金賢秀的情況並不樂觀。同時有人將殺人嫌疑推給韓智賢，令韓智賢被警方帶走。而金素妍亦搵上前夫尹鐘焄，似乎兩人為了女兒崔藝彬將不惜一切，亦不介意犧牲身邊人。預告結尾否可見一名神秘黑衣女子現身，似乎預告上一季被賜死的李智雅將會翻生登場。

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