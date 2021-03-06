韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）去年7月開播十周年，今年踏入第11個年頭，明日將播出最新的一集。節目組今日公開最新一集《RM》的預告照，當中可見李光洙「屈辱」樣子被公開。

成功先發制人

明日播出的一集《RM》中，李光洙和楊世燦將進行麵粉炸彈對決，二人利用麵粉展開一對一的攻守對決。任務一開始，成員們都立即表示：「這不是光洙遊戲嗎？」更紛紛祈禱希望不要和光洙進行對決。結果李光洙的對手卻是上周一集成為「股票首富」的楊世燦，與所有人的預想不同，楊世燦由練習遊戲開始就已經給光洙帶來了羞辱性的挑戰，成功先發制人對付光洙。到對決正式開始時，楊世燦完全將規則拋諸腦後，只專注攻擊光洙的臉，令其他成員爆笑不已。最終無法忍受的光洙抗議地說：「是這麼做的嗎？」楊世燦則抵死說：「哥吃得真香，再做一會兒就能成功。」整場比賽都試圖復仇的光洙輪到自己防守時，比起分數，更專注於製造麵粉炸彈進行反擊，但是卻始終無法順利攻擊楊世燦，預告了二人的激烈對決。

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