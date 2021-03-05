現年71歲的導演張之珏2003年移居新西蘭，最近回港為今年10月執導的舞台劇《老公你好悶呀》做籌備工作，前日完成21日檢疫隔離，昨早準備出門時卻不小心在酒店房門仆倒，即時血流披面，友人馬上陪他往附近診所止血，經醫生檢查後發現左眼眼角有一條逾兩吋傷口，由於傷口大，故要即場縫10針，今日要再覆診。

拒絕送院

張之珏昨日接受《蘋果》電話訪問談及受傷經過，他透露穿雨衣出門口後才發現忘記帶身份證及門匙，趁門半關之時用腳撐住，豈料就在此時出事︰「諗住用腳頂返住道門，一翻身好似李連杰一頂，點知真係『頂』，踩到自己件衫（雨衣）就仆親，向前一仆撞到木門邊，成面血。」事發後走廊及牆身都有血迹，但他依然冷靜，一手按住傷口坐電梯到樓下大堂找人幫手。

大堂員工原本要召救護車，但張之珏擔心入院時間太長影響工作進度，加上疫情嚴重，最終拒絕送院，由趕來的友人陪同到附近診所治理，他還很醒目地使用醫療券「找數」。他笑言自己肖牛，今年犯太歲避過新西蘭大地震，但避不過血光之災，原來相士李居明早前已叮囑他要小心，而2017年張之珏回港搞舞台劇《小城風光》時亦曾在港鐵內跌倒穿頭，最後縫了五針。提到籌備舞台劇，他謂︰「香港人心情低落，我想帶啲歡笑畀大家，亦想為舞台劇界嘅人搵多啲工作。」

華仔傷手

同樣肖牛的劉德華早前拍攝新片《拆彈專家2》一場為逃避追捕闖入雜貨店開槍，以及引發塵爆的戲份，但他在雜貨店內不慎被膠紙座𠝹傷手指流血，工作人員即為他止血及消毒傷口，他亦隨即重返拍攝崗位。而《拆彈2》去年在內地上映票房近12億人民幣，但最近有消息指華仔在內地片酬叫價約2,200萬至2,600萬港元，竟與「95後四小花旦」張子楓的片酬差不多，再相比內地男星王寶強片酬9,000萬港元，華仔可謂「輸足幾條街」。