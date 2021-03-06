名模熊黛林2016年嫁給郭可盈胞弟郭可頌，二人育有一對2歲多孖女Kaylor和Lyvia，不過疫下已甚少見到全家出動，孖女多數留在家中避疫，身為一家之主的郭可頌日前就撇下妻女，相約剛生日的胞妹郭可思在大坑吹水。

二家姐郭可盈日前在IG貼出幫胞妹郭可思慶祝生日的相片，一身男性化打扮的妹妹，看起來不及家姐年輕。《蘋果》發現郭可頌兄妹當日下午4時許，在大坑一間咖啡店外的椅子坐着傾偈，他們起初防疫意識甚高，傾談時都戴上口罩，可是郭可頌中段忽然拉低，當時既不是喝東西，也不是吸煙，估計是戴着口罩太焗，他才拉下透氣，其後妹妹郭可思忽然煙癮大發，她索性除罩吸煙，身邊的郭可頌並不介意大吃二手煙。家中有小孩的人父郭可頌雖與妹妹見面，但他這個除罩吹水行為，始終帶有一定風險，相對來說，他不及同是爸爸的陳豪來得謹慎，過往活動所見，陳豪強調因家中有小朋友所以都堅持戴着口罩以防萬一。

郭可頌兩兄妹見面雞啄唔斷，其間都有一心二用玩手機，但傾了約半小時，近晚飯時間，郭可頌要回家交人，他跟妹妹講拜拜，獨自走到泊在路邊的白色座駕，開車返歸。郭可頌婚後很顧家，又錫太太，今年情人節又識做給老婆熊黛林送花，她也貼相IG放閃。

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