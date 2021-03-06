江嘉敏向來是非多多，雖然有電競公司高層男友Anthony，但仍被指喜歡收兵，獲封新一代姣精。去年遭男友老死X先生踢爆獅子開大口叫人送「小禮物」，早前又被指開網站疑賣贈品扮環保。昨日江嘉敏又遭一名自稱是她的前粉絲在連登出post數臭，指「入咗Fansclub先知江嘉敏係有幾黑暗」，力數她的不是。

這位前粉絲的文章一開始便叫江嘉敏「檢討下」，指她初出道時原本有一班支持者，但近幾年大量流失，還說她最大問題是「從來唔覺得自己有問題」，經常將責任推向別人，還機關槍式力數江嘉敏EQ低、寸寸貢、貪心、高竇、態度差、喜歡𢯎sponsor攞着數等等，並將曾與江嘉敏因富貴船P搞到反面的馮盈盈（FFY）一齊比較，指FFY一開始被人鬧是粗口港姐，但現在已發展得比她更好。

公開對話截圖

讓前粉絲感到最激氣，是江嘉敏當Fans如下人，還上載3張疑似是江嘉敏叫粉絲幫忙買台灣手信去機場的對話截圖。疑似江嘉敏一口氣叫粉絲買兩打不同款色的三文治，但航班提早卻沒有預先通知，最後要對方坐的士趕赴機場，「幫佢買完又唔講幾時交收，雖然都係食物，唔係啲咩貴價嘢，但呢個係基本禮貌」。又指她試過一齊gathering，但完全沒有幫手set場，走時沒有講byebye；送給粉絲的英國手信，原來已擺了一年，還要找Fans Club其他人代為分派，而不是親手送！

另一名網民加入戰圈，暗示江嘉敏是雙面人，「早兩年賣衫，佢試過𢯎sponsor，呢頭同你笑晒口，轉頭就同第二個講是講非，多多意見！」前粉絲還上載一張對話截圖，指江嘉敏的粉絲代表在group問「有冇人做氣球生意」，大家都沒有回應，但到江嘉敏和男友生日，會場都恰巧地放滿氣球佈置，疑似成功「攞着數」。

江嘉敏：太多打手

江嘉敏今日回覆傳媒未有逐點反擊，只說：「唔係真嘅嘢唔會回應，我相信我啲fans唔會咁講嘢，最近太多假ac同打手，所以我都del（刪除）咗同block咗幾千個假ac（IG）。」追問台灣買手信的截圖是否真確？江嘉敏則未有再回覆。

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