第71屆柏林影展於今日閉幕,由於受到疫情影響,活動改為在線上舉行,並在昨晚宣佈得獎名單,韓國導演洪尚秀再次揚威柏林影展,憑電影《介紹》(Introduction)奪得最佳劇本,他在上屆亦獲得最佳導演。

主競賽片的最高榮譽金熊獎由羅馬尼亞電影《Bad Luck Banging or Loony Porn》奪得,而獲得銀熊獎的分別是最佳導演Denes Nagy(Natural Night)、最佳劇本洪尚秀、最佳配角Lilla Kizlinger(Forest-I See You Everywhere)、最佳主角Maren Eggert(I’m Your Man)、評審獎《Mr Bachmann and His Class》和評審團大獎《偶然與想像》(Wheel of Fortune and Fantasy)。而「Encounters」競賽單元方面,法國電影《We》獲得最佳影片。