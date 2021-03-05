組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）自出道以來，一直肯捱肯試，在音樂、演戲上下了不少苦功，早前獲派發樂壇成績表，他個人得到叱咤樂壇生力軍銅獎及十大中文金曲新人金獎，在喜悅背後，原來他承受無限壓力，不斷反問自己：「我仲show到啲咩畀人睇呢？」

Anson Lo早前在九龍灣接受《蘋果》專訪，對於獲獎得到大家認同，他開心之餘，壓力亦隨之降臨，「自己啱啱完成新人嗰一年，而家冇咗新人呢個title會更加壓力大，更加難捱，我好擔心攞完獎之後，我仲show到啲咩畀人睇呢？所以《EGO》呢首新歌對我意義好大。」父母的支持及提點，對他而言很重要，兒子得獎，父母倍感安慰，Anson Lo說：「我記得攞完叱咤樂壇生力軍銅獎，爹哋想攞個獎影相，但我同佢交接個獎嘅時候，佢就將個獎一嘢跌落地下，所以叱咤個獎係崩咗個角。」

最密集舞步演繹《EGO》

在新歌《EGO》之前，Anson Lo已推出4首單飛歌曲，今次跳唱快歌《EGO》力量澎湃，講述的是現今世代的網絡暴力和網絡欺凌現象，Anson Lo希望藉歌帶出訊息，就算作出批評都要尊重別人，不要人身攻擊令到他人難受，Anson Lo：「由《造星》到而家，我自己做每一個行為都有人鍾意同唔鍾意，好正常。」雖然被抨擊，但Anson Lo會關注別人對他在工作表現上的評論：「多數評論係我唱歌好唔好聽，做戲自唔自然，會唔會太chok。」

如果有睇過《EGO》MV，一定對Anson Lo滿身肌肉逼爆白色上衣一幕印象深刻，他透露為了MV準備了好多，他說：「我想呢首歌係最密集式、最難嘅舞步，我真係跳到嘔咁滯，喺食唔夠嘅情況下，仲要跳得咁勁，有一種缺氧嘅感覺。」原本拍攝當日Anson Lo打算空肚上陣keep住完美身形，最終太辛苦都要填肚，但只吃了清菜和雞蛋充飢。問到媽媽會否湯水伺候？Anson Lo笑指：「佢唔會喎，我阿媽對我要求好高，有時會睇我啲訪問，話我個樣好腫，叫我唔好食得多，咁呢方面，我會好配合。」

Edan陪住安心拍《大叔的愛》

MIRROR首張專輯《One And All》年初加印發售仍迅速賣斷市，有唱片店店主表示售罄速度驚人，是近年難得一見的瘋狂畫面，甚至炒高8倍至2,800元出售，Anson Lo衷心感謝fans支持：「我唔知有炒價，可能呢隻係我哋第一次正式嘅專輯，fans由《造星》追到而家，都等咗兩年幾，所以大家更加興奮，其實我哋真係諗都冇諗過。」

5首歌大約是一張大碟的一半數量，距離可以出個人實體碟又近了一步，Anson Lo亦帶點雀躍：「我又冇諗，但如果有都幾開心，因為係屬於自己！嗰種感覺就好似我出第一首歌《一所懸命》，我喺各大音樂平台見到自己個名，有個folder寫住Anson Lo盧瀚霆，撳入去有自己嘅歌，嗰種感覺係好奇妙，如果有實體碟，我諗呢種感覺會湧現返出嚟。」

除了跳唱外，Anson Lo在演戲上亦下了不少苦功，所以將來在MV上，會跟戲劇牽連上，希望能夠帶出另一面的Anson Lo，他亦幸運地遇上ViuTV劇集《男排女將》，給了他不少演戲經驗。最新一套劇是港版《大叔的愛》，Anson Lo會與Edan（呂爵安）組成「登神配」，連登更每日幫《大叔的愛》做開工日誌，神徒們明顯非常期待。

Anson Lo說獲邀拍攝這套劇，最初會擔心，但因為一個人又令自己冇咁緊張：「一套咁紅嘅劇，如果拍得唔好，會有種蒙羞嘅感覺，好大壓力，自己究竟能唔能夠駕馭到呢？因為我喺演戲方面都好green，所以更加驚；而家開拍咗，感覺冇當初咁緊張，因為有Edan（呂爵安）陪住。」

激吻前除臭：Edan冇咁做

Anson Lo與Edan分別飾演港版的牧凌太及春田創一，當然會有親熱鏡頭，但未有太尷尬的感覺，他笑說：「大家面對親熱鏡頭，都唔知點算，平時玩到幾癲都唔會咁樣玩，可能我哋想做得好，所以我哋拋開尷尬，豁出去啦！而浴室告白嗰幕係最經典，大家亦都會好期待。」問到會否有激吻？Anson Lo透露會有，不過答起來就有點尷尬，他更笑說要「尊重對手」，所以拍攝激吻戲前自己有先刷牙或者食香口膠：「就算本身冇乜味（口氣），我都會令佢feel good少少，佢更加需要咁做，但佢冇咁做。」

ViuTV翻拍《大叔的愛》的消息得到日本傳媒關注，朝日電視台甚至派員採訪港版記招，當地網民熱烈討論，結果又撻着Anson Lo的壓力mode：「緊張多過開心，當知道世界各地都咁鍾意呢套劇嘅原著，驚大家睇完有比較，對我哋嘅版本會失望，今次真係要畀足200%認真對待。」

由出道至今，Anson Lo已拍了超過40個廣告，他坦言人生目標是兩層樓，一層自住，一層給父母：「中學時候，我同我阿媽講將來大個，我要搬出去住，我阿媽就話未結婚都唔好搬出去，佢嘅原因係而家就算一齊住，但同佢哋都好少見，如果我仲搬出去，見面次數會更加少。所以佢話如果我有能力搬出去，佢哋要住喺我附近，不過我離置業目標係超級遠，努力工作先，我而家仲係一個事業衝刺期。」

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