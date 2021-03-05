楊明官司纏身，早前因不小心駕駛被控三項罪表證成立，他驚蟄愁爆拜觀音及祭白虎，未知有否做齊全套打小人儀式，但祭白虎已可驅小人，究竟楊明覺得自己犯了甚麼小人？《蘋果》列出在事件中的嫌疑小人名單。

石壆 擋住去路撞車

楊明去年8月在山頂失控撞車，本來直衝落山，拍慣無綫劇形成不死身的他大可神不知鬼不覺，順勢直衝山腳逃離現場，可惜卻被馬己仙峽道超過80年歷史的石壆擋住，相信石壆有機會是楊明第一個要對付的「小人」。有建築師估計修復石壆要25萬元，不過楊明高調撐警，可能「好心有好報」，路政署其後回覆只需賠四千多元。

醫生 強迫着約束衣

撞車後楊明被送去瑪麗醫院，醫生檢查後發現他當時有酒氣，但他多次要求離去，又拒絕接受檢查，情緒激動大吵大鬧，於是醫生要求保安及護士為他穿上約束衣及進行檢查，並證實他適合進行酒精測試，醫生或成為另一個阻他回家休息的小人。護士也可能是他憎恨對象，因為他當日要求如廁，護士只提供尿袋，令他大呼：「有冇搞錯？」

警察 兩度要求驗血

事件中最礙事的會不會就是警察？首先警車內取出「吹波機」要求楊明酒精呼氣測試， 楊明已經稱頭暈，並伏在車內桌上沒反應，去到醫院，又兩度問楊明是否願意提供血液樣本驗酒精，日前於庭上，代表楊明的律師就指，有警長在大律師不在場的情況下，問楊明是否願意抽血，做法不公。不過亦有網民提出，楊明「應該撐警撐到底」。

網民 翻舊賬狂嘲諷

最不公平會是網民嗎？撞車當日碰巧美國公佈制裁中港官員，網民稱楊明是「手足」所以慶祝「飲多兩杯」已不該，又回帶日前一篇楊明專訪，指他自稱因早年發生醉酒駕駛及刑毀事件，「近年已減少飲酒，避免再出醜人前」，自打嘴巴，更有網民改編《愛是不保留》為《醉駕不扣留》揶揄他，極度影響他儼如警察代言人的形象。