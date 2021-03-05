【爆相爆片】

楊明去年8月在山頂自炒撞壆，被控不小心駕駛等三項控罪，案件周二在東區裁判法院審訊，法庭已裁定表面證供成立，並於下週四結案陳詞，最高刑罰可判監三年，撐警楊明隨時變成階下囚。據知有醉駕前科的楊明好擔心，昨日趁驚蟄，臨急到觀音廟求神及祭白虎，意圖借助神佛為自己消災解難，有指他近日更努力到廟宇幫手掃地積功德。

現年40歲的撐警藝人楊明，最近官司纏身，早前被控「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」及「門窗玻璃透光度不足」，三宗罪的最高刑罰可令楊明身陷牢獄之災，其中最嚴重為拒絕提供血液樣本，刑責等同醉駕，最高可判監三年及最少停牌兩年。日前法庭已裁定表面證供成立，案件押後至下周四早上結案陳詞，有指楊明因有醉駕前科，十分擔心被重判，他昨日趁驚蟄隻身到觀音廟誠心拜佛，為自己消災解難。

《蘋果》讀者張小姐昨日透過「爆相爆片」直擊，楊明昨午約1時45分，在紅磡的觀音廟內獨自祭白虎。雖然他戴住口罩，但穿上螢光黃衞衣襯白色短褲的他衣着搶眼，好易被人認出，不過場內善信均誠心拜祭，沒有人理會他。張小姐指楊明先到觀音像前，拿着三支大香跪拜，之後再去祭白虎。

幫手掃地積功德

現場雖未見有任何祭品，但楊明看來表情愁爆，並表現誠心，張小姐說：「見廟內職員都有教佢點做，佢坐喺張凳仔度拜咗三拜，之後閉目兼口中念念有詞，唔知求乜，但個樣就好誠心。」楊明燒完金銀衣紙，約下午2時離開觀音廟，他踏出廟宇即戴上cap帽，行到附近街舖買魚蛋醫肚。有知情人士透露，楊明其實已不是第一日來求神，近日他經常出入寺廟幫忙做事積功德，勤力幫手掃地、執香等，看來為官司順利不惜臨急抱佛腳。楊明女友莊思明的胞姊莊思敏，在2017年也曾被《蘋果》讀者拍到她在驚蟄到鵝頸橋打小人，當時她指：「年年驚蟄都要祭白虎㗎喇！擋吓身邊嘅口舌。」未知今次楊明拜神祭白虎是否獲莊思敏指點。

楊明去年8月在山頂失事撞壆，當時滿身酒氣的他，送院後卻疑拒絕提供血液樣本作酒精測試之用，另被發現其私家車車窗貼有遮光紙。案件周二審訊時，警方披露當日多次要求楊明進行酒精測試不果，他在警車內見到吹波機就報稱頭暈，去到醫院又大吵大鬧。其實是次並非楊明首度因醉酒惹官非，2005年他被發現於佐敦道行車線睡在車中，接受酒精測試時證實超標後被捕，被判罰款七千元及停牌一年，到2006年在夜店襲擊保安員而被判守行為，但期間又帶醉意在便利店破壞物品，被判社會服務令150小時。

撐警卻屢涉違法

楊明近年常在劇集中飾演警員，現實中香港警察更邀請他擔任「Easy Sir」，拍攝一系列警員招募、防罪案資訊的短片。前年反送中運動期間，楊明也多次高調撐警，不過依然屢次涉違法，除涉不小心駕駛等罪外，其位於荔枝角昌隆工廠大廈的食店只持有「食物製造廠牌照」，只可外賣，去年1月卻被爆疑讓顧客堂食，食環署當時指已向負責人以無牌經營食肆罪行提出檢控。店舖去年8月搬至同區另一座工廈，僅持「工廠食堂牌照」，上月底卻被揭發招待街客，再次涉嫌違法。