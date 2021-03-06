在電影《狂舞派3》開Studio的劉敬雯（奶茶），現實中剛投資6位數字，於在觀塘開辦舞蹈學校。今日舞蹈學校舉行開幕，《狂舞派3》導演黃修平、蔡瀚億、MIRROR成員Lokman等人齊齊到賀。

奶茶作為舞蹈學校老闆，同樣要做埋打雜，她見很多小朋友在疫情下少運動，覺得要有地方讓他們放電，所以才在逆巿下做這盤生意，而黃修平則謂在現場見到小朋友後，引發拍有關題材電影的靈感。

《狂舞派3》反應熱烈，眾人爆料指導演黃修平打算開拍第4集，笑言只是希望不要再等8年才開拍，蔡瀚億說：「希望繼續拍落去，延續我哋成長嘅見證，到時我哋各有發展，個感覺更深，就算去到5、60歲都拍，挺住大肚腩上遊艇，人生死喺舞台就係呢啲。」至於為《狂舞派3》到美國拍外景Lokman，則希望之後可再去其他地方取景。黃修平指有意延續故事：「會隔一隔先，我都想拍小朋友為題材的電影。」

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