70歲資深藝人吳孟達在上月27日因肝癌病逝，他的家人明天為達哥在世界殯儀館設靈，翌日以基督教儀式進行安息禮拜，完成儀式後，靈柩奉移柴灣哥連臣角火葬場。

曾經與達哥合作演出周星馳電影《少林足球》，飾演六師的林子聰（肥仔聰）今日接受薛家燕的節目訪問，談到與達哥的相處軼事，肥仔聰表示本來在去年12月初曾相約達哥見面：「我哋之前都keep住一路有聯絡，工作同娛樂上都有，大家都有啲共同興趣，我知道佢啱啱去完銀川拍劇好辛苦，好凍，嗰陣聽到都同佢講，話11月呢段時間去拍嘢係好辛苦，係西北大沙漠，天氣又好凍，得零下20度，不過達哥話冇辦法，因為套戲類似係《西遊記》嘅延續篇。」但達哥向來都很敬業樂業，所以即使拍得如何辛苦，又或者身體上有甚麼不妥都不會出聲，堅持拍下去：「我知道嗰次佢真係凍親，拍完見到佢真係攰，個人又瘦咗，嗰陣佢話等大家隔離完，就喺深圳食飯見過面，點知到我隔離完，連劇都拍完喇，點知佢突然間過咗澳門，話係個心臟唔舒服。」

本來肥仔聰計劃在廣東完成工作後，過澳門與達哥見面：「點知佢又突然間話要返香港，我都有再問佢發生乜嘢事，但係佢已經冇覆。之後田雞再了解，先知道達哥喺澳門做完心臟手術之後，做多咗一次詳盡嘅身體檢查，發現原來佢嘅腎上腺有腫瘤，已經擴散晒，即刻返香港接受化療，到做完化療之後，達哥終於覆番我哋，話自己發生咗乜嘢事，啱啱做咗化療，叫大家等吓，仲講笑話只係去閻王嗰度報定名先啫，不過仲可以番出嚟同大家飲吓茶，聽到佢咁講，我反而心裏有數，問田雞好唔好去探佢，但係達哥唔係好想畀屋企人知，因為佢有一個好年長嘅媽媽，商量過之後，決定由田雞做代表，大家唔好打擾佢休息。」

家燕姐和肥仔聰異口同聲表示相信達哥都想像不到自己會這樣快離開：「達哥喺舊年做咗兩隻馬嘅馬主，佢啲馬又好叻，喺今個月月尾會跑打吡，嗰陣佢仲約定大家到時入去馬場玩吓，所以佢一直好樂觀，我哋都相信佢自己都估唔到，冇諗過做完第一次化療會急速惡化。」

另一方面，台灣饒舌歌手大支為了悼念達哥，將他過往的經典電影對白濃縮成為《達叔》，今日大支接受台灣《蘋果新聞網》訪問，他表示自己最喜歡的電影是《破壞之王》，本身更是達叔的頭號fans，所以他的饒舌品牌，以《破壞之王》的橋段「人人有功練」為名，希望學饒舌就如同學武功，沒有門路的人，都可以來找他學饒舌，對於達叔的離世，大支至今難以至信，感到相當難過。

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