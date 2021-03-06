ERROR成員吳保錡早排「臭史」一籮籮，先有背正印Carrie偷食沙律張沛樂，之後同女友開live做直播，遇到有網民嘲他似八両金，他又沉不住氣即場爆粗狂鬧網民，形象直插谷底，結果保錡早前宣佈「自雪」保組合形象，在剛過去的ViuTV頒獎禮記者會，就只得ERROR的肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）三缺一出席，三子更捧着保錡「黑白照」，揚言舊的保錡已死。

今日ERROR新歌《I Promise》 MV見街，MV中，仍保留保錡的畫面，而今次新歌亦是他宣佈停工前拍攝的最後一個MV。不過多次被網民狙擊的他，在接受訪問的花絮片中，明顯狀態麻麻，鮮有出聲之餘亦不時眈天望地，心不在焉，其實193之前曾爆保錡拍MV時情緒出現問題。「之前喺旺角彌敦道拍MV時，保錡成日覺得途人望住佢，同埋好憎佢，佢係好似有啲精神病，大家只能勸佢唔好望其他人，放鬆自己。」除了保錡，肥仔同樣認為在鬧市拍攝要過心理關口：「今次我哋去咗啲熱鬧嘅地方拍攝，感覺都幾尷尬，因為好多人圍觀，幾大壓力。」

由於MV以貓為題，對於本身怕小動物的193來說，是一個考驗，193指今次MV好彩用假貓，如果用真貓一定嚇破膽。阿Dee亦說：「當193俾一大堆貓圍住時，會變成貓奴，郁都唔敢郁同埋瘋狂咁尖叫。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！