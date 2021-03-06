姜濤最近為香港麥當勞推出的新包代言，麥記除了將急口令融入姜濤暱稱外，更為他推出「姜B餐」及「姜B卡」，索價80蚊仍掀起一片搶購熱。

日本方面，麥記就與大熱動漫《鬼滅之刃》玩crossover，推出全新開心樂園餐，昨日起於當地隨餐附送《鬼滅》角色的五款貼紙，定價為500日圓，另外跟餐還有其他玩具，短短一天已出現炒賣熱，有人把大量非賣品於網上高價放售，單售貼紙也要1000日圓左右，而且還有市有價，由於有人大量購買，故店舖已貼出告示，每人不可以一次過買多逾10個開心樂園餐，有網民認為不少人為了紀念品會買下多個套餐而浪費食物。

另外，日本稅關昨日會見傳媒，展示早前搜出的大量翻版貨，當中以《鬼滅》的產品居多，包括DVD、口罩、模型等，東京稅關業務部長都秋山隆朗指，這批輸入老翻主要來自中國，估計是過去一年因疫情下刺激了網購商機，被搜出的翻版貨逾19萬件，比前年增長達13.7%。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！