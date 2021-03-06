現年39歲的導演歐文傑，2007年投身電影圈，為《十年》五位導演之一。2017年歐文傑夥拍許學文及黃偉傑拍攝《樹大招風》橫掃金像獎成為最佳導演之一，豈料短短3年後，歐文傑因為《國安法》，決定隨妻子移民加拿大。

身處加拿大的歐文傑近日接受國際關係學者沈旭暉訪問，被問到今時今日變成「禁片」的《十年》當中對香港的預計，與今時今日的香港有何不同？歐文傑說道：「《十年》係咪禁片我都唔夠膽講，因為應該都仲有得喺香港播，比如Netflix上喺香港都仲睇到。其實當時《十年》上映嗰陣，啲人已經講緊唔係十年，佢哋話係『今年』。比如我主要係講語言上嘅問題，為咗搵食，香港好多人會傾向要小朋友講普通話好啲，呢啲情況喺當時，有好多人已經好清楚『已經係咁㗎啦！』不過你知香港人好忙，當時如果你唔係有小朋友或者唔係教育界嘅，可能唔係咁清楚原來嗰時已經有7成小學係普教中，你未必會意識到，仲會覺得離好遠。去到今日，當所有嘢都爆晒出嚟，大家都feel到痛。」

歐文傑又說道：「周冠威成日都話，今日睇返《自焚者》覺得好悲痛。可能我有啲悲觀，我覺得總之係會咁樣發生。譬如我個故仔（《方言》）入面講緊十年後，即係2025年，我應該同個主角（的士司機）一樣咁大，我個仔就好似佢個仔咁，十歲。最尾個結局都係講緊佢阻止唔到件事發生，佢只能繼續喺咁嘅環境下默默咁生活。我個人悲觀啲，我會諗到底係咪可以阻止到成個大環境咁樣走向呢？嗰陣宣傳成日都話，呢個係我哋5個唔想見到嘅將來，當刻成日都講話到底係為時已晚，定為時未晚呢？我覺得冇嘢係為時已晚，所有嘢其實自己都可以繼續做。件事係咁發生㗎喇，但將來香港條路點行就好睇每一個香港人點去繼續實踐自己。」

沈旭暉問到，如果當年已經預見到今日的香港，會否依然繼續支持抗爭？歐文傑表示：「我哋幾個導演發現一個好有趣嘅現象，原來歷史會不停重覆，所以我唔敢講《十年》係預視，只係我哋發現原來歷史係咁樣重覆，作為創作者，我哋只係將佢呈現返出嚟。就算知道咗喇，你選擇做定唔做？我覺得其實即係你認唔認命，雨傘（運動）我喺入面，反送中我都喺現場，我最大嘅感受係，你喺個歷史洪流入面，可能你明知有啲嘢會咁，明知你點尖叫點嗌都好，其實你都可能阻止唔到某啲嘢發生。藍營嘅朋友成日都話『你班人唔出嚟搞事咪冇事囉！』，但佢哋永遠都漏咗樣嘢，如果唔係因為林鄭『送中』，你係唔會有『反送中』，冇人會無啦啦走出嚟搞呢件事㗎！唔係有721，唔係有831，件事唔會搞到咁大，成件事個主導權根本喺個政權度，香港人係好被動。件事去到後期我覺得個政權直情係望住你嚟食，根本佢好想見到你某啲反應，然後專登去做啲好挑釁性嘅嘢，警暴啦、某啲官員接受訪問嘅態度啦，佢都係挑釁緊你，其實佢根本就係想要畫面。」

被問到今時今日，香港人仲可以做啲咩？歐文傑表示：「任何嘢你幾時都可以話冇得做，我諗今日香港人要做嘅嘢反而更加多，首先係要管理好自己嘅情緒，好似呢兩日又拉人啦，基本上佢哋做呢啲嘢好似想令你更加無力，我覺得個政權就係想大家覺得無力，無力你咪唔做嘢囉，咁就可以唔使搞咁多嘢。我哋喺海外其實可以發聲，好似羅冠聰就係不停令到海外政權或者不同人士知道香港發生咩事。當然你都可以乜都唔做，『冇用㗎啦』，係啊，你呢一刻的確冇可能話今日做一件事個政權就K.O咗，就好似1937年嘅德國，都想像唔到去到1945年二戰先完，我諗我哋就係類似嗰個時間嘅位置，甚至可能係我樂觀咗，我哋其實係處喺191X年都話唔定。我諗呢個係一個好漫長嘅過程，如果你諗住聽日就解決到件事，咁的確冇可能，我都會話算啦唔好諗。」

至於被問到身在加拿大的他可以如何幫助香港？歐文傑說：「每個人嘅崗位唔一樣，譬如我做電影嘅，我可以拍嘢、可以繼續創作去Keep住，或者最簡單係去聲援啊，譬如我接受訪問，其實都係希望有一個noise去延續落去。謹守崗位好緊要，當日點解我覺得《國安法》出現之後我冇得做？係因為我仲好想表達一啲嘢，好想發聲，但喺香港已經做唔到，我做嘅時候我可能被人拉咗，被人拉咗冇意義㗎嘛！就算你話『被人拉可以令其他人醒覺』，我覺得要醒嘅都已經醒咗，但我最大嘅作用就係不停拍嘢發聲，畀多啲無論藍營黃營，或者海外嘅朋友知道發生緊咩事，近年香港歷史嘅真相係點，我諗都好需要畀大家知。好似近年嘅雨革喺中國咪被改寫咗歷史，其實係一個三人成虎嘅故事，當一個政權佢有咁多資源做呢件事，我哋更加需要將我哋認知嘅真相保留。」

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