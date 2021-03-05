逆轉時空，是否能改寫命運？穿越橋段在韓劇持續強勢，剛播完的《哲仁王后》重返古代，《Kairos》回到一個月前查案，而現已開播的《西西弗斯的神話》則涵蓋過去、現在及未來，過去和未來的人與事在現在這刻凝聚，來自未來的救世者與富甲一方的天才科技企業創辦人聯手，解開時空謎局，由好戲之人曹承佑配搭頗有觀眾緣的朴信惠，組合充滿新鮮感。

撰文：宣柏健

韓劇《西西弗斯的神話》

類型：科幻、劇情

演員：曹承佑、朴信惠、成東日

韓劇近期常愛用神話傳說角色入題，《Kairos》中的Kairos是掌管時間之神，與劇中時間逆行暗合，而《西西弗斯的神話》中的西西弗斯，因貪念欺詐而被天神罰他將巨石推上山頂，但巨石在到頂後又會滾回山下，西西弗斯有如陷入無間地獄，不斷重複推石。劇名以這個傳說為題，會否意味劇中回到過去作出拯救的計劃，到頭來也是白忙一場？ 劇中的出入境管制局和中轉站，在時空穿越中擔當重要作用，設定就如去年金喜善主演的《Alice》出現的酒店。

偷渡客狂湧入

《西西弗斯》中，曹承佑飾演科技企業的創辦人韓泰術，以研究量子學與時間為業務。一次飛機事故，令他找出10年前哥哥身亡的真正死因。他飾演天才科技工業家的角色背景，感覺有如《鐵甲奇俠》（Iron Man）中的Tony Stark，他更成為朴信惠飾演的未來人姜瑞海的拯救對象，皆因姜瑞海在軍人父親臨終時，獲告知韓泰術的身份，令她明白拯救韓泰術，就能拯救世界。

韓泰術被追殺身陷險境，全因他銳意開發穿越時空的穿梭機，創立的量子科技也將導致未來發生戰爭。來自未來的偷渡客不斷湧入，成為社會安全隱患，由成東日飾演的超市老闆正是以超市業務掩飾，進行人蛇販運，相信超市也將成為偵破末世陰謀的關鍵。劇中不時出現的神秘行李箱，也令人聯想德國燒腦神劇《闇》（Dark）及《雨傘學院》（The Umbrella Academy），相信同樣與時空穿越有關。

加入社會議題

在現時播出的集數中，對姜瑞海身處的未來世界着墨不多，只知未來的韓國寸草不生、空氣污染，已不適合人類居住。姜瑞海9歲時，國家戰亂，糧食不足，當她來到現在，才發現當今的世界物資豐富。今日的因成為明日的果，因果關係能否隨時空穿越而扭轉尚屬未知。追殺韓泰術，密謀搶奪量子科技的終極大反派是誰還存在懸念。在科幻動作類型的框架上，《西西弗斯》也加入了移民、歧視、戰爭、饑荒等社會議題，務求在連場動作之餘，也讓觀眾有反思空間。