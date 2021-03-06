都市人生活緊張，要有BB也不是一件容易的事，關心妍（Jade）、張美妮和孫慧雪最近在網台節目《靚媽圍爐》分享自己艱辛懷孕過程。孫慧雪在35歲時誕下囝囝Riley，如今囝囝已經3歲半大，但原來當年阿雪的子宮有一個8cm大的朱古力肌瘤，懷孕絕非易事，「醫生用咗好多方法，幫我打過停經針、排卵針，懷胎過程好似坐過山車咁。陀B初期有日去廁所時發現下體滴血，老公即刻陪我去醫院，好彩醫生幫我注射黃體酮針藥（俗稱安胎針），再配合全面休息先保得住個胎。」她更自揭閨房事，一臉尷尬說：「做完之後唔可以落床，對腳要向上，要keep住幾個字，最爆係講呢樣嘢畀我聽嘅人係我阿嫲囉！我一結婚我阿嫲就同我講一定要記得呀，佢捉住我，我以為有咩緊要嘢要同我交代，結果佢係同我講對腳記得要向上！」

關心妍當年給嫁老公後，一直養好身子準備迎接胎兒來臨，怎料一等就等足七年，她在節目中眼濕濕說：「乜都試過晒，由好期待到不停搵方法都唔得，再漸漸連身邊熟朋友都唔敢喺我哋面前提起，仲已經預備好領養嘅心情。」關心妍透露因為吃中藥補身致心律不正，又試過帶住排卵針到越南登台，助手們眼見Jade神情自若一針拮落瘀黑的肚皮已嚇到喊。幸最後Jade如願懷孕，誕下囡囡楊榮心，並叮囑各位想懷孕的女士一定要暖宮；而美妮就分享與老公在浪漫環境下製造囡囡，當中配合食療才可一擊即中！

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