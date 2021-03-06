第10屆澳洲影視藝術學院頒獎禮（AACTA Awards）公佈得獎名單，35歲英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演的《超犀女王》（Promising Young Woman）大熱奪得最佳電影，而嘉莉亦擊敗其他對手，獲得影后寶座。

有「澳洲奧斯卡」之稱的澳洲影視藝術學院頒獎禮受到武肺漢炎影響，今年在網上公佈結果。嘉莉慕萊根主演的《超犀女王》大熱連奪兩獎，而影帝就由已故「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲得。至於男女配角就分別是《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）的「波叔」沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）和《爸爸可否不要老》（The Father）的英國女星奧莉花高雯（Olivia Colman）。華裔女導演趙婷繼金球獎後，再次憑《浪跡天地》（Nomadland）勇奪最佳導演，成為首位女性獲得此項殊榮。其餘獎項包括最佳劇本《芝加哥七人案：驚世審判》、戲劇組最佳劇集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）、喜劇組最佳劇集《Schitt’s Creek》、劇集最佳男主角《Mystery Road》Aaron Pedersen和劇集最佳女主角《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy），安雅於日前的金球獎亦獲封視后。

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