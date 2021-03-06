康子妮（Lily）和林曉峰（阿Lo）去年驚爆離婚，雖然兩個仔林寶和林熙跟爸爸生活，但與媽媽沒有疏離感，經常相約見面。日前Lily陪大仔林寶一齊去拍攝硬照，並在IG分享花絮片段，身穿黑衫黑褲加襯棗紅色jacket的林寶，坐在梳化上擺出不同甫士，影相時個樣Cool cool哋，好有Camera face，十足韓流明星。康子妮興奮留言：「成個樣同埋形態都好似我細佬！ #ilovemyteenagesons」，網民紛紛讚林寶有型，又叫他去參加《全民造星》。

現年17歲的林寶生得高大靚仔，天生擁有一頭不羈卷髮，身高目測有6呎，好有潛質在娛樂圈發展。Lily今日接受《蘋果》訪問時說：「其實唔係廣告，係幫朋友拍shoot。但係我知道佢有去試agency，以前都拍過一啲簡單嘅shoot，今次係收利是一封，之前都試過有酬勞。」Lily直言囝囝有想過入行：「佢都可能有諗，我哋（與阿Lo）都唔介意佢入行，不過佢依家話想讀書先，partime做吓嘢都OK。」不過，林寶被略嫌過瘦，Lily笑言：「我成日比好多嘢佢食㗎喇！」

林寶與16歲的細佬林熙均就讀國際學校，兩兄弟都遺傳了父母的藝術細胞，識唱歌跳舞，放假會返教會夾Band，哥哥做主音，細佬彈結他；兩兄弟又熱愛打羽毛球，曾一齊加入體育學院精英培訓計劃，可謂多才多藝。而樣子似足爸爸阿Lo的林熙，更喜歡玩花式洗牌及將骰仔搖出「一柱擎天」，相當厲害。

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