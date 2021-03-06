饒舌天后Cardi B昨日突然火爆在Twitter留言表示受到極大困擾，揚言要刪除Twitter app，還爆粗喪鬧fans激嬲她。事緣因為Cardi B宣佈推出自家設計公仔，卻被網民留言指她搞公仔生意唔出新歌。

Cardi B在IG限時動態解釋自己很努力：「我有很大的壓力，我做很多工作去討好其他人，我想討好我的fans，因為你們一直想從我身上得到一些不能透露的東西，而我亦已經正在為你們去做。我怎樣才能變得富貴？我怎樣才能建立我的財產？」Cardi B表示她想擴展公仔系列，包含其他藝術家和女性典範：「當公司向我講解這盤公仔生意時，其中一個決定去馬的原因是因為我是一名女孩的母親。這些公仔並不是芭比，她們貴很多，她們更加時尚和多元化。我的女兒經常要我買這些公仔，她有自己的喜好。」不過話口未完，Cardi B未夠一日又再重返Twitter，還指她想再次選擇暴力，分明是不敢離棄米飯班主。

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