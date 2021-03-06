有「變性連詩雅」之稱的日本變性藝人佐藤佳代，曾經活躍藝能界及時尚圈，近年卻在公仔箱消聲匿跡，原來佐藤佳代已搬到韓國生活，轉型成為電玩界KOL。

32歲的佐藤佳代，由男兒身變性做「女神」，靠其嬌俏外型打入model界，多年前已衝出日本，曾來港扮春麗出席本地動漫節活動，還開始穿梭日韓兩地發展。佐藤佳代亮相昨日播出的日本TBS電視台節目，於名古屋接受攝製隊訪問，並透露2019年已移居韓國，見佐藤佳代改以一身韓妹打扮現身，因為樣貌跟以前頗大出入，工作人員亦毫不客氣問：「是否整容？」佐藤佳代立即掩嘴喪笑，只答：「其實呢...其實是在面容上....學習了可愛化妝的方法而來到韓國。」除安排胞兄一同受訪外，佐藤佳代還自爆全職於網上直播打機，每個月大概有5萬日圓至10萬日圓（3,600至7,200港元）的收入，目前一星期會直播四次，每日玩足八小時。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！