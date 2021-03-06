韓國收費台TV朝鮮製作的出軌劇《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）在當地人氣爆燈，劇集是圍繞30代、40代及50代的三名女子面對老公出軌的故事，香港劇迷可於Netflix上追看。

疑有進一步關係

《婚詞離曲》今晚將播出第13集，劇集由第9集開始就追溯到三名老公於出軌前10個月所發生的事情，當中與繼母金甫娟關係曖昧的李太坤，於今晚播出的一集中，似乎將會背叛妻子朴柱美，與時尚模特兒宋智因發展不倫戀。在公開的預告照中，二人的嘴唇只差1cm，似乎兩人將會親吻繼而有進一步親密關係。製作方表示：「今日播出的第13集中，慢慢動搖的40多歲丈夫的心被點燃了，在妻子身上尋找不倫女的樣子的李太坤臉皮越來越厚了，請大家多多期待。」

上床搞出人命

同時節目組亦預告本周第13及第14集將有幾個重點，當中包括成勛在妻子李歌領的慫恿下到健身室做運動，但卻對離婚中文翻譯家李敏英一見鍾情，成勛更忍不住吻了女方額頭，雖然李敏英向成勛表示忘了吻額頭一事，但似乎成勛對她依舊念念不忘，預告兩人將會有進一步關係，最終更上床搞出人命。

離婚後首次同場

不過最令觀眾好奇，是現實生活中的離婚夫妻金甫娟和全盧民破天荒同場現身，兩人因為分飾不同角色，所以直到現時仍未同場出現。不過於最新一集預告中，可見朴柱美介紹好友全秀卿及其丈夫全盧民給奶奶金甫娟和老爺盧宙鉉認識，只見全盧民笑着向盧宙鉉介紹自己，但未知之後是否會向金甫娟打招呼，令全盧民和金甫娟離婚首次的同場備受關注。

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