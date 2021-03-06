盤菜瑩子於2015年入職毛記電視，演出《六點半左右新聞報道》、《日本風涼話》等節目，是深受網民喜愛的主播，不過最近她為ViuTV拍攝了《點相》、《點相 II 破局》，還擔任了《囝囝女女730》第二集的嘉賓，反而有一段時間沒亮相《100毛》，網民都關心她的動向，甚至有人說她已離任企劃助理一職。

盤菜瑩子經理人Yankee今日回覆《蘋果》，表示盤菜瑩子只是由企劃助理轉為全職藝人，「毛記藝人大部份個個一開頭都係喺毛記任職，我相信熟悉咁多位嘅都應該知，而企劃助理係盤菜一開始係公司嘅工作，不過其實好早開始已經轉咗全職藝人。而最近唔見佢出鏡，如果係指自己公司節目，圍爐就因為轉咗形式，所以轉換下主播。如果《演偽人協會》點解今集冇佢，因為今次係同17live 一個合作，拍攝當日佢有其他shooting，所以夾唔到拍。但係其實除咗今集，對上所有盤菜都有出現喎！」Yankee再補充表示，盤菜瑩子在去年12月拍攝了一部電影《正義迴廊》（暫名） ，近來主要做社交媒體發佈及拍攝廣告等工作 ，上個月拍完一個啤酒廣告亦剛出街。

此外，盤菜瑩子亦回覆了《蘋果》，她透露剛完成了和林海峰、蘇玉華等合作的電影《正義迴廊》，希望作品可於今年跟大家見面，「啱啱出街有個RubberBand 6號同Tim Lui做嘅創家作短片比賽，係小肥《你明日回來》MV，希望大家都多多支持啦！仲有啲廣告亦啱啱出街，例如啤酒廣告，嚟緊亦有唔同廣告演出，希望都可以再喺其他平台見到大家，再次多謝大家關心。」

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