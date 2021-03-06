現年36歲的張致恒（Steven）前年跟fans雯雯奉子成婚，轉眼已成為兩子之父。上月尾，Steven曾租住的元朗村屋附近被貼追債街招，加上向圈中人借的錢，粗略估計Steven欠逾40萬元，Steven除cut電話「潛水」外，還被發現秘密搬往石崗月租過萬元的700呎村屋，新居環境清幽及有大花園，一家四口跟三隻愛犬、鸚鵡及烏龜等寵物同住，因此被鬧爆有錢搬屋卻不還錢。而《蘋果》周三（3日）目睹Steven和雯雯拍拖，兩人在元朗市中心逛街shopping，但當發現有人拍照時便立即避走，不知是怕債主臨門還是傳媒追訪。

當日約傍晚5時半，《蘋果》發現穿上黑衫灰褲、戴上漁夫帽的Steven孭着一個巨型白色袋、前面再孭着即將三歲的大仔天寶，站在安寧路一間髮型屋前徘徊。不久，身穿藍外套及短裙的雯雯單拖現身會合老公，但卻不見她湊着細仔天牧，而雯雯當時還拿着一個連鎖百貨店的大膠袋，明顯剛剛購物完畢，兩人會合後再往一間五金店門前細看綠色手推車，還向職員查問欲購買。

但此時雯雯卻發現有人拍照，她即「通水」給Steven知，兩人隨即放棄購買手推車急急腳離開，其間Steven幫雯雯拿百貨店的大膠袋，兩人沿路一直表現警覺，不時四圍望查看是否有人繼續拍照。兩人過完馬路一度在路口停留，雯雯欲向左走；而Steven則想向右行，但最後Steven跟隨雯雯方向一同步向附近一個大型屋苑，及後再轉彎進入小路，雙雙失去影蹤。

此外，有知情人向《蘋果》透露有人眼見Steven財困，在1月時曾找他往大陸工作，好兄弟張彥博亦表示當時曾在廣州見過他，但上月他忽然表示要回港，據知Steven回來後曾向財務公司借錢，不知是否未有準時還錢，結果上月便被貼街招追債。除財務公司外，Steven亦有向林盛斌及馮鎵瀅（Naomi）借錢，至今他未有蒲頭回應，反而雯雯在上周六曾在IG限時動態留言：「點樣先可以放過我同兩個仔，唔再生存，係咪先可以畀我哋平靜過？」求外界給生路。

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