57歲金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）與26歲日籍女友Riko Shibata於上月16日在拉斯維加斯舉行婚禮，今次是尼古拉斯第五段婚姻，他昨日向傳媒證實婚訊，並表示新婚十分快樂。

尼古拉斯的發言人向傳媒指尼古拉斯在酒店舉行了一個細小的婚禮，而日子是新郎已故父親的生忌。從酒店流出的照片中，可見Riko在婚禮上穿着日本和服，而尼古拉斯就穿上晚禮服。聲明又指一對新人以傳統的天主教和神道交換婚姻誓約，當中包含美國詩人禾特·惠特曼（Walt Whitman）的詩句和日本三行俳句詩。在婚禮之後，新人亦舉行小型慶祝會，尼古拉斯的前妻Alice Kim和兩人的兒子Kal-El亦有出席。

尼古拉斯與Riko於一年多前在日本認識，他於去年8月已在電台節目中宣佈與Riko訂婚，當時他表示Riko離開了紐約回到京都，兩人已經有半年沒有見面，所以只是在FaceTime向她求婚。尼古拉斯又指Riko最愛是黑色，所以買了一隻黑鑽訂婚戒指給她，之後再用速遞寄件給她。尼古拉斯曾經與52歲女星柏翠茜亞雅奇（Patricia Arquette）和「貓王」埃爾維斯皮禮士利（Elvis Presley）的女兒麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）等結過婚，而他對上的一次是2019年與Erika Koike的婚姻，只維持了短短四日。尼古拉斯育有兩名兒子，除了15歲的Kal-El外，還有與舊愛女星Christina Fulton所生的30歲兒子Weston。另有傳媒報道指，尼古拉斯與Riko於1月10、Riko的26歲生日當日註冊結婚，今次是Riko的第一段婚姻，她將會改用尼古拉斯的姓氏。

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