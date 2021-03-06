日本漫畫家芥見下下的人氣大作《咒術迴戰》，自從去年10月起推出電視動畫後，受歡迎程度大幅上升，風頭直逼《鬼滅之刃》。

星級fans數量大增

《咒術迴戰》在圈中已吸納不少星級fans，中川翔子、中村倫也、有吉弘行等藝人也點名推介，樂壇索女加治瞳最近亦加入粉絲行列，昨晚她在IG限時動態上貼出當中角色「五條悟」，並寫：「太過有型實在難以入睡」，似乎加治瞳也被這位最強咒術師迷倒，就連天王嫂工藤靜香近日上節目亦自爆媽咪已經「中降」，指母親被動畫中脫下眼罩的「五條」深深吸引，形容角色是個型男，似乎是是受到孫女心美影響而愛上了動漫文化。

至於著名的泰國網紅「Lowcostcosplay」，最近也分別化身「五條」和「花御」，出動兩兜乾冰及炸雞翼作為道具，結果又成功呃like，獲網民大讚夠創意。

強勢殺入棒球界

《咒術迴戰》於2018年開始連載，並於去年10月開始播放電視動畫版，故事講述高中生「虎杖悠仁」情急下吞了受詛咒的手指，成為兩面宿儺的容器，繼而加入東京咒術高專，成為最強咒術師「五條悟」的學生，並捲入咒術大戰。

由於《咒術迴戰》人氣急升，棒球界亦打其主意，宣傳將於本月19日假東京巨蛋舉行的樂天對巨人隊大戰，屆時聲演主角「虎杖悠仁」的榎木淳彌鐵定擔任開場嘉賓，而《咒術迴戰》在昨晚播出的第21集，眾角色更穿上球衣上演「咒術甲子園」，還會有限量產品應市。至於雜誌《SWITCH》的特刊，亦以《咒術迴戰》作封面帶動銷情，登上當地雜誌銷量榜的本周亞軍。

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