百億富三代鍾培生與富二代林作連日隔空牙骹戰，昨日終於一齊開記招交代擂台戰細節，林作簽署擂台戰合約及生死狀，引起全城熱話的「百萬林鍾一戰」將在9月中開戰，一共打四個回合，每回合兩分鐘，若林作臨時縮沙要賠償宣傳損失。

鍾超重0.5kg賠一萬

林作昨日在鍾培生的淺水灣大宅出席記招交代合約細節，當然又變成二人的「口水戰」，吸引過百傳媒到場，林作媽咪Lily有到場支持。林作稱會認真打，鍾培生則講明會拖慢打，不會太快擊倒林作。記者會甫開始，鍾培生已顯露不耐煩，林作則不時𢱑頭摸面，並說：「我一定會認真打，希望打贏，信心有嘅！做嘢我好少冇信心，9月林作會係一個拳手。」鍾培生插嘴說：「冇我，你係一文不值囉！係我先定到你價位。」更寸爆林作收到100萬要先醫番個腦。

林作被問會否立遺囑？他趁機推銷保險說：「冇，買多份人壽保險最實際。」林作指媽媽比他更肉緊出場費：「佢好希望快啲打，佢以為今日打，所以坐咗喺後面，我覺得我屋企人唔係好鍾意我。」

鍾培生提出「出賽限重」，量秤於賽事前一日舉行，如鍾培生超重，判林作技術勝出，若雙方商量可以照打，鍾培生每超重0.5kg賠一萬元，而林作不受限，鍾培生同意賽後向林作支付表演及出賽費用100萬元。鍾培生說：「如果我認真打，10秒就knock（擊倒）佢。」鍾培生表示有師傅指導，不怕打死林作：「我本來係想搵殯儀館sponsor，不過𠵱家搵輪椅會好啲。會慢慢折磨佢，好似小丑咁玩佢，好多人都想睇我點教訓佢，佢欺善怕惡，又曾經inbox鬧人窮、冇學識，呢啲係賤畜行為，我只係教訓小動物。」

林母裕美倒戈撐鍾

林作反駁培生培心會員倒戈支持自己，鍾培生反唇相譏：「收皮啦！你照鏡時候有冇蒙羞？佢嘅人生讀咁多書，得一個價值，就係坐喺我隔籬畀人打。睇吓呢pat屎可以做乜嘢出嚟？呢pat屎如果喺台上面出陰招，我會唔會揼爆佢？」對於有人開盤賭這場拳擊賽，林作坦言媽媽和裕美都會買鍾培生。