藝人品行近年頻頻出事，男星黃海波在北京召妓斷正；吳秀波與女星陳昱霖搞婚外情；文章背大肚妻酒店偷食姚笛；房祖名、柯震東在北京吸毒；范冰冰用「陰陽合同」逃稅等，早前鄭爽又被指與張恒在美國找代孕後棄養，令大陸廣電總局要頻頻出招整頓娛樂園，抵制缺德藝人。

要抵制這些犯錯藝人，最有效兼快捷的方法就是封殺，鄭爽更被官媒點名「不提供露臉機會」，搞到劇集《我的時代，你的時代》要臨急打格仔，將劇中電視機內播放節目中出現的鄭爽遮去。

雖然封殺已相當徹底，不過身為全國人大代表的編劇趙冬苓，在全國兩會會議上就提議「劣迹藝人懲戒分等級」，趙冬苓指明星做錯事亦必需承擔責任，因為他們享受了作為偶像帶來的利益，故應該要對自己有更高的道德要求。

網民認為吸毒藝人需退出

趙冬苓提出，講了一句說話帶來的負面影響，與道德問題如出軌是不同層面的問題，如果犯了不是太嚴重的錯誤，就應當給犯錯藝人一個1、2年的「懲戒期」，期滿後可以復出，其作品亦可以解禁；而犯了嚴重錯誤的藝人就要直接退出娛樂圈，而因品德受牽連、沒辦法播出的作品，當中所有損失則可以向該藝人索償。而一眾大陸網民看完報道後，大多認為吸毒藝人應要永久封殺。

另外，將於本月22日與鄭爽在美國打離婚官司的張恒，最近在網上就流傳出一張「洗白表」，當中例明10項要點，例如張恒是世界少有的好爸爸、年薪過百萬的成功人士、不稀罕鄭爽的錢、代孕是被逼等。「洗白表」最後更確認「5毛」存在，標明每條留言就可得到「5毛」，留言有100人「點讚」的話更可以額外多5元人仔。

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