韓國年過50歲（1969年出生）的美女牙醫兼YouTuber李秀珍，因為樣貌及身材都完全不似年過半百而引來各界關注，加上她又孖住年約19歲的女兒一起經營YouTube頻道做網紅，而且曾自認靚過40歲女神金泰希，成功惹來網民的熱議。

愛在頻道爆料

而李秀珍不時都愛在頻道中爆料，她之前就自爆被年輕27歲的男友求婚，遭女兒反對。而近日李秀珍又在頻道自爆曾和一名歌謠界歌手拍了3年拖，再次引起熱議。李秀珍近日在頻道上傳題為《在夜店被男朋友抓走的故事（著名藝人）》的片段，並透露：「20多年前和朋友一起去菲律賓旅行時，導遊姐姐和我們一起去夜店，那時我們已29歲了，男生們說自己是17歲，我們苦惱了很久才說是20歲，而他們就把我們送到酒店大廳。有個男孩子問我拿電話，旁邊的朋友就說我在韓國有一名很有名的歌手男友。而去完旅行回來後，和曾是歌手的男朋友分手了，我亦和別人結婚了。我之所以有這麼多的故事，是因為我年紀大，活得很久。」

網民大感好奇

由於李秀珍自爆曾與著名歌手談戀愛，所以令不少網民好奇不已，並紛紛留言問是邊個。李秀珍則說：「他一度很火熱，在《歌謠Top 10》中獲得了第一名，是深受女生喜愛的歌手。當時，大家都會認識那位歌手。」她又自爆每當自己在夜店喝醉後，歌手男友就會突然出現帶她離開，對於大家不斷追問，李秀珍就避忌說：「他現在可能會和某個人結婚，生活得很好。」不過她直認因為對方，自己曾一度有想當歌手的念頭。

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