現年81歲的國寶級鋼琴大師劉詩昆跟44歲的太太孫穎去年11月7日於美國誕下女兒劉蓓蓓（貝貝），劉更打破賭王何鴻燊78歲誕女的記錄，以81歲高齡當爸爸。疫情肆虐下，劉詩昆一家在美國逗留近4個月，日前終於順利回到香港。

劉詩昆原定去年聖誕跟太太孫穎及女兒貝貝一同回港，不過因疫情關係，延至上月才順利抵港，日前有網民發放了一片段，見酒店門外停泊了一輛超級豪華的勞斯萊斯，坐在車內的正是劉詩昆，而他身旁坐着一位外籍傭人正在替BB餵奶，而孫穎則拿着一叠利是在旁邊打點並準備上車，相信是一家人剛隔離完畢準備回家。

美國回港的機程18小時，而事前的準備可謂要過五關斬六將，劉詩昆一家要接受多次檢測、繁複的手續、安排運送10多箱行李等等，回港後農曆新年也要在酒店中隔離度過，而孫穎這位新手媽媽要照顧初生女兒，同時照顧81歲的丈夫，《蘋果》致電孫穎，問到是否已經回港？帶着貝貝回來的過程是否很艱辛？孫穎只簡單回應說：「平安抵港，多謝關心，我會畀心機照顧貝貝。擔心就似搖椅，它好像給了你一些事情做，但無法帶你去到任何地方。」

貝貝明天便4個月大，是劉詩昆夫婦的心肝寶貝，在孫穎的社交平台放有不少貝貝的相片與一家人的溫馨片段，又有劉詩昆與孫穎童年時的照片，看來貝貝跟孫穎比較似樣。他們也跟好友們分享喜悅，日前相約好友莫華倫見面，莫華倫抱着貝貝陶醉地唱歌，萬千寵愛。孫穎的閨密透露自貝貝出生至今，尤其是回港後要隔離的21天，孫穎要獨自照顧貝貝與年邁丈夫，簡直是經歷了人生重要一課，更笑指她現在已是湊B高手，笑言生多幾個也難不到她。

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