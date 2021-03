迪士尼大作《花木蘭》(Mulan)因向逼害維吾爾族的新疆當局致謝,女主角劉亦菲亦公開撐警,令電影飽受批評。不過《花木蘭》與劉亦菲最近就獲美國土星獎(Saturn Awards)提名,令內地網民非常興奮。

美國土星獎由科幻、奇幻及恐怖電影學院(Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films)舉辦,專門頒獎予科幻元素影視作品。今年就由《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars:The Rise of Skywalker)獲12項提名稱冠,《TENET天能》(Tenet)與《安眠醫生》(Doctor Sleep)亦獲八項提名。《花木蘭》就獲最佳動作/冒險電影提名,劉亦菲更有份角逐最佳女主角,與瑪歌羅比(Margot Robbie)、查理絲泰朗(Charlize Theron)及妮坦莉寶雯(Natalie Portman)等爭影后。