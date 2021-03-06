尊尼事務所組合關8近日鬧出狂迷報道，不過今次的新聞人物竟然是39歲成員橫山裕的經理人，得知經理人由上年已被狂迷跟蹤。據消息指，橫山裕的25歲經理人外型靚仔，引來一名28歲肥妹粉絲埋身，女方更在上月3日到東京港區的電視台地下停車場埋伏，等待的對象並非橫山裕，而是其經理人！

被捕女子柴田愛花，從2020年10月起不斷在這名經理人寓所附近徘徊，12月已向被告申請禁制令，當時柴田愛花向警方供稱：「本來我是追橫山裕，但是覺得經理人很可愛。」事件曝光令各界嘖嘖稱奇，網民則好奇經理人到底是甚麼樣貌，還有人笑指「橫山裕輸了」。

柴田愛花曾坦言是對該經理人抱有好感，因此當日才到現場見對方，堅稱不是去追星，也否認是個跟蹤狂。日媒昨日報道，柴田愛花近日已改口供，聲稱當天是為了見關8另一成員村上信五，否認埋伏當日有見過這位經理人。

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