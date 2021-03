第71屆柏林影展昨晚在網上公佈得獎名單,最高榮譽金熊獎寶座由羅馬尼亞電影《Bad Luck Banging or Loony Porn》獲得,43歲導演Radu Jude曾經憑2015年電影《Aferim!》獲得同一影展的最佳導演銀熊獎。

《Bad Luck Banging or Loony Porn》故事描述在武漢肺炎疫情下,所有人都為了防疫而保持距離,卻意外地令色情電影和性用品大受歡迎。女教師食住條鹹水,與老公拍四仔上傳到情色網站Pornhub後被學生認出,從而掀起連串風波,更遭受校方和家長集體抗議。電影女主角Katia Pascariu犧牲色相,在戲中作超大膽演出,性愛場面全部真槍實彈,她曾在2012年電影《非常教慾》(Beyond the Hills)中扮演保守修女,兩個角色反差極大。《Bad Luck Banging or Loony Porn》雖然在疫情下拍攝,但導演Radu Jude亦非常緊張演員的安全,所有人在拍攝時都戴上口罩,令作品更添寫實。Radu Jude憑電影諷刺站在道德高地的世界,認為色情片中的所謂淫穢,比起其他事物都只是微不足道。

