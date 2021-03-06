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柏林影展丨金熊獎電影大膽程度令人咋舌 女主角真槍實彈演出

48分鐘前
《Bad Luck Banging or Loony Porn》中的女教師因與老公拍四仔，而掀起連串風波。

第71屆柏林影展昨晚在網上公佈得獎名單，最高榮譽金熊獎寶座由羅馬尼亞電影《Bad Luck Banging or Loony Porn》獲得，43歲導演Radu Jude曾經憑2015年電影《Aferim!》獲得同一影展的最佳導演銀熊獎。

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《Bad Luck Banging or Loony Porn》故事描述在武漢肺炎疫情下，所有人都為了防疫而保持距離，卻意外地令色情電影和性用品大受歡迎。女教師食住條鹹水，與老公拍四仔上傳到情色網站Pornhub後被學生認出，從而掀起連串風波，更遭受校方和家長集體抗議。電影女主角Katia Pascariu犧牲色相，在戲中作超大膽演出，性愛場面全部真槍實彈，她曾在2012年電影《非常教慾》（Beyond the Hills）中扮演保守修女，兩個角色反差極大。《Bad Luck Banging or Loony Porn》雖然在疫情下拍攝，但導演Radu Jude亦非常緊張演員的安全，所有人在拍攝時都戴上口罩，令作品更添寫實。Radu Jude憑電影諷刺站在道德高地的世界，認為色情片中的所謂淫穢，比起其他事物都只是微不足道。

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