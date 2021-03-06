周杰倫前度、有「台灣第一美女主播」之稱的侯佩岑，早前與老公黃伯俊和媽媽林月雲一家三口參加大陸真人騷《婆婆和媽媽》，林月雲在台灣有「最強第三者」之稱，因為在她年輕時先後介入好友的兩段婚姻。她在節目中大談當年自己做人二奶的舊事，兩母女之後在鏡頭前相擁而哭，有指侯佩岑母女收1,500萬人仔上鏡，於是遭到網民狂轟二人消費正印一家！

抒發心情無意傷害人

侯佩岑昨晚在facebook貼文為事件解畫，她表示自己有了家庭後，更加體會媽媽養育之恩，因媽媽曾動過心臟手術，原意是想留下美好回憶：「媽媽年紀大了，很久沒有上螢光幕，也很少與她同台，這次節目邀約，我原想可以留下許多的回憶，即使是在鏡頭前聊天，都是很真誠的抒發心情，沒有想要傷害任何人。」她還表示媽媽對她一生的愛，實在無以為報：「說出來，不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉。」

被轟虛偽拙劣演技

不過這番「深情對話」似乎得不到諒解，台灣著名律師李怡貞直言「很多事情其實是可以船過水無痕的，但有些人卻總會為了利益私利再次惹起波瀾，雖然兩人是真情流露，但畢竟有酬勞可領，再怎麼真心都讓人覺得是虛偽的拙劣演技。」對於林月雲嘆的「萬般皆是命，半點不由人」，李怡貞更說：「這句話其實真的是正宮才夠格講的台詞，當然，都已經搶了人家老公，搶了人家財產，再搶句台詞，或許也不算什麼！」

家裏訴苦不會有人民幣收

有網民甚至在侯佩岑的facebook留言說：「母女坦誠真心話可以在家裡訴說，彼此懂在心也可以是回憶，無需攤在鏡頭與大眾面前，再次掀起其他回憶和傷害，恕我這次無法苟同」，其後再有不少人附和地說：「母女坦誠真心話在家裏說，沒錢可拿，人民幣不會進口袋！上節目說，才有錢賺！」當然亦有人撐候佩岑，結果遭圍攻：「所以當職業第三者非常光榮，值得上電視炫耀，再次去傷害原配跟小孩？」

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