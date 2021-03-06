韓國女團BLACKPINK向來是時尚圈的寵兒，各團員手上一人一個代言，Jennie是Chanel的品牌大使，而Lisa和Rose分別為Celine和Saint Laurent的全球代言人，惟獨Jisoo只有Dior Beauty一個國際代言，不過近日Jisoo終於「坐正」，Dior今日宣佈Jisoo成為品牌時裝及美妝的全球品牌大使，可喜可賀。

BLACKPINK的影響力不容忽視，所有團員在IG均坐擁超過3000萬followers，Dior在官方IG連發兩張相宣佈這個好消息，更形容Jisoo為Maria Grazia Chiuri創作2021秋冬系列背後的繆斯，認真威水。事實上Jisoo在未坐正前，已為品牌拍攝過一輯Lady Dior系列的宣傳大片，好評如潮，而Jisoo亦經常在IG為Dior宣傳，如今正式全面代言品牌，也是大家意料之中的事。

提起盡責的代言人，不得不提到「天王嫂」昆凌，上年成為Boucheron品牌大使的她，每次為品牌拍攝，都罕有地展示性感一面，最近又釋出新宣傳相。

昆凌着上橙黃色西裝外套搭配紅色皮裙，裏面單穿杏色bar top，露出平坦的腹部，更有少少腹肌線條，完全不像是兩個小朋友的媽媽，型格中帶點小性感。她戴上品牌Animaux動物系列的Hopi蜂鳥、Hans刺蝟及Masy變色龍戒指，色彩繽紛，高貴又不失趣意，昆凌特別擺出俏皮可愛的表情，魅力十足。

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