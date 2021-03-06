近年的國際美容品牌，除了主要找韓星和內地明星擔任代言人，有時也會貼地找港星，針對本地市場做宣傳。

像宣萱和Guerlain多年來都保持友好關係，Guerlain最近推出全新御庭蘭花緊緻提升精華，宣萱都有在社交平台幫品牌宣傳；而鄧麗欣（Stephy）最近更成為Shiseido資生堂VITAL PERFECTION緊緻亮白系列品牌大使，Stephy化上超淡妝出鏡，皮膚狀況非常好，以Step by Stephy演出自我美麗的每一步為slogan，與品牌#ALIVEwithBeauty的理念互相呼應。

至於岑麗香（Eliza）就被另一護膚品牌 TATCHA睇中，擔任品牌本年度的護膚品代言人，並參與「Shinsei 新生」特別企劃，sell全新的THE DEWY SERUM煥麗新生修復精華，即將迎接第二胎來臨的Eliza於片中大方公開她對「新生」的全新定義，及分享她每天如何迎接「新生」日常。另外，近日接下多個廣告的姜濤，曝光率極高，連美容界都撈埋，被Estée Lauder邀請參與「夠實力 ‧ 敢真實」 企劃，宣傳第7代「升級再生基因修復精華」，姜濤的粉絲大部分都是女性，產品有姜B加持，一定能吸引到不少「姜糖」的搶購。

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