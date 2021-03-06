YouTube香港四大頻道試當真、啱Channel、FHProductionHK熊仔頭及小薯茄昨晚在社交平台宣佈合作，不少網民表示非常期待。

消息傳出後，不少網民隨即在討論區發文支持，有網民引用試當真經典對白「咁大件事冇人講」留言，並笑指可能因為早前游學修與蕭若元在網上「熱烈」討論電影與YouTube影片是否已死，間接促成合作事宜。

有人形容四條頻道為「四大龍頭」，不過亦有網民不同意此事，指試當真與其他頻道的風格完全不同，更表示四條頻道有各自風格，不可能磨合：「熊仔頭同游學修做導演應該會打交。」但有人認為不同風格更令人期待：「更期待合作方式，例如一條橋唔同導演拍／唔同角度。」

4個頻道中各有不同的「女神」代表，試當真有Jessica、啱Channel有阿Gi及米露迪、FHProductionHK熊仔頭有嘉盈BB，而小薯茄有阿冰及童童，因此有網民留言謂：「全部淨係出女得啦。」由於未有合作詳情，不少網民建議交換女角及拍綜藝片，亦認為香港的YouTuber應仿傚台灣YouTuber，互相合作，壯大香港YouTuber市場。

各頻道的官方IG分別上載自製圖公佈，游學修亦在個人IG表示：「感動一刻」，旋即獲過萬人讚好，當中包括力撐游學修的田蕊妮。《蘋果》曾致電各頻道，不過暫時未有詳情透露。

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