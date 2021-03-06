曾演出《我們結婚了》的韓國36歲女星松雨（Solbi）於2010年捲入性愛短片外洩風波，當時松雨被指是一段長達35分鐘的自拍性愛片女主角，雖然經警方介入調查後已證實她並非片中人，但事件已令松雨形象受損，她早年受訪時更直認事件令她人生盡毀。

成新聞人物

而松雨近年已甚少在幕前露面，不過近日她卻成為新聞人物。松雨因早年陷入性愛短片風波而令她患有抑鬱症，當時她就透過畫畫來治癒傷口，近年更成為畫家，不時舉辦美術展。近日她在首爾鐘路區仁寺洞仁寺藝術畫廊舉行個人展「Just a Cake-Piece of Hope」，講述了單純吃蛋糕成為藝術作品的過程，同時她設計的蛋糕亦有在咖啡店出售。不過昨日有網民就在網上力數「松雨蛋糕」的不是，指本月頭在咖啡店購買了蛋糕後，發現蛋糕內已經「發晒霉」，當中他們一家包括岳母、7歲及13個月大的孩子都分別進食了蛋糕。網民第二天向咖啡店作出投訴，原來咖啡店職員誤將作陳列的蛋糕當作銷售的蛋糕，事後咖啡店已作出道歉及賠償，同時對於松雨受影響亦表達致歉。

IG留言回應

對於突然成為新聞人物，松雨今日亦就爭議發聲，並在IG留言：「對於咖啡店最近發生的事情，我真心道歉。首先對受害者表示非常抱歉，聽到孩子吃了那個蛋糕，我也感到非常傷心和心痛。我也真心地向受害者道歉，並盡最大努力共同負責解決事件。撇開與咖啡店合作的關係，在掛着我名字的空間裏發生這次事情讓人非常擔心，亦非常抱歉。不管是甚麼情況，這次事件讓我們更加深刻地感受到了對自己名字的責任。因為不愉快的事情而傳出了消息，我想對所有受牽連的人說聲抱歉，我也很驚訝。我會盡自己所能，盡最大的努力去解決。」

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