導演黃修平在2013年執導電影《狂舞派》而打響名堂，不過成名過後，他未有「食住個勢」開拍一系列電影，反而事隔八年才推出《狂舞派3》。黃修平早前接受商台節目《1圈圈星光背後》訪問，他坦言《狂舞派3》是大家呼喚出來：「嗰陣拍《狂》時候，當然唔會諗會變成一系列，只係想一心一意拍好佢，喺13年上畫嘅時候，我哋做咗好多謝票場，當時觀眾有一個問題係一定會問，就係有冇《狂2》？會唔會有續集？我哋成個團隊都好興奮，覺得應該擁抱住大家嘅呼召，因為唔係每一部戲都咁幸運，可以被呼喚去拍續集。」

不過問題由此而起，黃修平說：「一方面想拍嗰個續集，另一方面又知道如果複製嗰個成功，我哋就會墮落，變成一個好平平無奇、公式化嘅勵志片。呢個心態就冇咗我哋第一集嘅革新精神，我覺得《狂》當時喺香港，好似一個閃光彈，係橫空出世，全部係素人，又係跳舞題材，我唔應該忘記咗呢個咁革新嘅初衷。」

當年黃修平拍完《狂》後，據聞有不少大製作邀請他執導，不過都被拒絕：「當時的確有，但係我推咗，係有好多原因，唔好講到咁寸。我只係覺得對方開出嚟嘅條件或題材，我要有感覺、唔一定話要好認識佢，但係件事係要有興奮度、有足夠時間認識先可以。試過有啲人同我講：『有個題材好適合你，下星期可以開鏡，仲會去歐洲取景。』你一聽到，我已經冇問人工，幾大卡士都不足掛齒，聽落去成件事唔make sense，有呢個心態，點可以拍出一部好戲？有啲人會覺得我冇大志，但我認為要對自己嘅創作負責任，或者唔好講咁多使命感，只係我唔識拍，呢啲錢賺唔到！」黃修平重申自己不一定要拍大製作：「第一，我要有感覺；第二，我要有能力handle；第三，我要透過我拍出嚟之後係有意思，而唔係拍一部睇完等於冇睇嘅戲。」

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