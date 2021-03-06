26歲日本女星餅田越光被指貌似人氣女主播加藤綾子，近年以「加大碼版加藤綾子」自居，雖然樣貌不算趕客，但坦克車一樣的身材卻令她難以結識男朋友。近日，餅田越光亮相當地的深夜節目，自爆靠大頭相在交友程式上仍有市場，至今已結交了90位男性，而且還沒有被「彈鐘」。

餅田越光的體重接近200磅，她因撞樣加藤綾子而成功打響知名度，她在節目上分享玩交友App心得，公開自己賬戶的首頁照片，餅田就話：「第一印像很重要，如果第一張照片不夠吸引 ，不會收到任何訊息。」餅田越光利跟真人大有出入的自拍照，果然獲得異性關注，加上餅田近期活躍螢光幕，網友就算知道她的重磅身軀，但也希望可見跟她見面。不過，餅田越光就話網上交友要帶眼識人，她指不少靚仔也有怪癖，自己就遇過有男性大力捏其身上贅肉，更有試過約會時到室內兒童遊樂場，令她有不少奇怪體驗。

此外，餅田越光在自己的YouTube頻道上拍片爆料，自揭高校時代的黑歷史，直認測驗出貓被發現，結果要停課兩星期。

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